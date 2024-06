(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

Comunicato stampa

Giovedì 6 giugno 2024

Alba: lunedì 10 e martedì 11 giugno sarà allestita in Comune la sala stampa

per seguire i risultati delle elezioni 2024

Lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 15.00, e martedì 11 fino alla fine dello spoglio,

nella sala Resistenza del Comune sarà allestita una sala stampa aperta al pubblico

dove poter seguire in diretta i risultati delle elezioni 2024.

A mano a mano che l’Ufficio Elettorale caricherà i dati online in arrivo dai seggi

cittadini, i risultati verranno proiettati sugli schermi della sala stampa.

Contemporaneamente saranno visibili anche sul

sito http://www.comune.alba.cn.it (Homepage  Siti tematici  Elezioni 2024).

Per raggiungere la sala basterà accedere dall’ingresso principale del Municipio e

seguire le indicazioni.