(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 SILVESTRI (M5S) A FIRENZE: ANDATE A VOTARE CONTRO LE POLITICHE DI GUERRA

“Andate a votare contro le politiche di guerra, contro il massacro in Palestina, contro il continuo invio di armi in Ucraina”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, da un evento per Lorenzo Masi, il candidato sindaco del Movimento a Firenze. “Le elezioni dell’8 e 9 giugno sono fondamentali per dire no alle politiche guerrafondaie che rischiano di trascinarci nella terza guerra mondiale. Non fatevi ingannare da chi, come la Lega, scopre il valore del pacifismo a pochi giorni dal voto e dopo aver votato tutti gli invii di armi in Ucraina. È ora di far sentire la voce di chi vuole la pace, ma quella vera” ha concluso.

