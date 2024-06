(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

del 05/06/2024

Palacultura “Antonello da Messina”, premiati gli undici istituti scolastici che

hanno aderito al progetto “SEMPER-inSiEMe Per la vita sulla tERra – Leggiamo

il Territorio: l’Area di Capo Peloro – Ambiente, Biodiversità e Fenomeni Naturali”

Al centro delle attività di formazione e d’indagine la Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro

Si è svolta stamani, nell’Auditorium del Palacultura “Antonello da Messina”, la

manifestazione conclusiva del progetto “SEMPER-inSiEMe Per la vita sulla tERra –

Leggiamo il Territorio: l’Area di Capo Peloro – Ambiente, Biodiversità e Fenomeni

Naturali”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, sezione

di Messina (ANISN), in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, è stato

patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina e da Arpa Sicilia.

Alla presenza del Direttore Generale dott. Salvo Puccio, degli Assessori dott.ssa Liana

Cannata e ing. Francesco Caminiti, della Presidente dell’ANISN di Messina e

organizzatrice del progetto prof.ssa Mimma Lucchesi, dei rappresentanti di Arpa Sicilia e

dei Dirigenti scolastici, si è proceduto all’illustrazione delle attività svolte dai docenti e

dagli studenti che, quest’anno, hanno visto all’attenzione la Riserva Naturale Orientata

di Capo Peloro, un’area di biodiversità gestita dalla Città Metropolitana di Messina e, in

particolare dal Servizio “Aree Protette” della Direzione “Ambiente”, retta dall’ing.

Giovanni Lentini.

Undici gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto e che hanno ricevuto la targa

premio: gli istituti comprensivi di Messina “San Francesco di Paola”, “Santa Margherita”,

“Boer – Verona Trento”, “Salvo D’Acquisto” ed “Enzo Drago”; gli istituti d’istruzione

superiore di Messina “Felice Bisazza”, “Verona Trento” e “Antonio Maria Jaci” e gli istituti

superiori “Galileo Ferraris” di Acireale, “Leonardo” di Giarre e “Caminiti Trimarchi” di

Santa Teresa di Riva.

Nell’edizione di quest’anno, sono stati 60 i docenti coinvolti, 1.060 i ragazzi raggiunti e

300 gli studenti coinvolti.

Le attività sono state coordinate e coadiuvate dai soci docenti universitari del direttivo

dell’ANISN e da un gruppo di esperti di Arpa, dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e

della Città Metropolitana nella persona del Direttore della Riserva Capo Peloro dott.ssa

