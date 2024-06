(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

Elezioni comunali, aperture straordinarie uffici

Sabato 8, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si vota per l’elezione del

sindaco, del Consiglio comunale e per il rinnovo del Parlamento europeo. Saranno

chiamate alle urne 106349 persone, di cui 55681 di genere femminile e 50668 maschile.

Alla chiusura dei seggi si procederà immediatamente con lo scrutinio per le elezioni

europee mentre quello per le Comunali partirà alle 14 di lunedì. Tutte le informazioni sono

pubblicate, e costantemente aggiornate, sul sito http://www.comune.sassari.it, così come

avverrà – in tempo reale – per i dati dell’affluenza e i risultati.

Già dalle elezioni regionali di febbraio, in alcuni stabili sede di seggi elettorali, per ragioni

di efficienza e per facilitare i cittadini ad adempiere al proprio diritto-dovere di voto,

l’Amministrazione comunale ha distribuito diversamente gli elettori in alcune sezioni. Gli

stabili restano gli stessi: i cittadini e le cittadine dovranno recarsi sempre negli stessi seggi,

cambiano solo le sezioni. Sul sito http://www.comune.sassari.it sono pubblicati l’elenco delle

sezioni interessate dalla rideterminazione dei numeri di elettori e gli indirizzi di residenza

(le vie con i numeri civici) di questi ultimi. Le liste degli interessati saranno affisse e

consultabili, il giorno delle elezioni, all’ingresso di ciascuna sezione. Chi non lo avesse già

fatto, può richiedere la tessera elettorale per votare nella nuova sezione all’ufficio

elettorale di piazza Santa Caterina o nelle sedi di Punto Città.

Elezioni comunali – Orari uffici. Chi ha cambiato residenza o sezione, smarrito la

tessera elettorale, terminata o se questa è deteriorata, può chiedere la nuova tessera o il

duplicato rivolgendosi all’ufficio elettorale o a quelli di Punto Città. Il servizio elettorale in

piazza santa Caterina sarà aperto mercoledì 5 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

17.30, giovedì e venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18 con orario continuato; sabato 8 giugno

