(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 STELLANTIS. CAIATA(FDI) CENTRALITÀ STABILIMENTO MELFI GRAZIE A GOVERNO MELONI

“Nessun fenomeno anomalo, né fatti inspiegabili. Bene ha fatto il Mimit a smentire prontamente le affermazioni di Tavares, chiarendo quanto accaduto riguardo alla domanda straordinaria per le prenotazioni degli incentivi dell’Ecobonus 2024 per l’acquisto di auto elettriche. I casi potenzialmente anomali rappresenterebbero circa il 5% delle comande complessive, una percentuale fisiologica e in linea con il passato, e su questi casi il Mimit, conclusi i controlli, procederà con le opportune contestazioni. Confermato invece l’obiettivo annunciato da Tavares di arrivare a produrre in Italia un milione di veicoli, riconoscendo tra le altre cose un ruolo centrale e di primo piano per lo stabilimento di Melfi: è il frutto del duro lavoro promosso in questi mesi dal governo Meloni e dal ministro Urso, che ha permesso di scongiurare il disimpegno del gruppo Stellantis in Italia, invertendo una rotta che avrebbe portato al declino del settore automotive italiano”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati