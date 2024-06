(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 **Personale regionale agli Uffici Giudiziari, nuovo protocollo di

collaborazione**

/Scritto da Sara Ghilardi, martedì 4 giugno 2024 alle 13:15/

Un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Corte di Appello di

Firenze per l’assegnazione temporanea di personale della Regione e del

Sistema sanitario regionale agli Uffici Giudiziari del distretto di

Firenze. La sigla questa mattina presso il tribunale di Firenze da parte

del presidente della Regione e del presidente della Corte di Appello

Alessandro Nencini.

Un’intesa che si colloca nell’ambito di un’esperienza ormai pluriennale nel

solco di una collaborazione che fin dal 2015, ha permesso l’avvalimento di

personale regionale alle procure, alla Corte di Appello di Firenze e dei

tribunali di Firenze, e di altri capoluoghi da Grosseto a Massa. Molteplici

sono gli ambiti di attività nei quali il personale regionale è stato in

grado di intervenire: dalla prevenzione delle frodi agroalimentari, alla

vigilanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questo in ottemperanza alla legge regionale n. 28 del 2019, che definisce

forme di collaborazione interistituzionale proprio in tema di sicurezza del

lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Secondo il presidente della Regione si tratta di una sinergia che negli

anni si è rafforzata e che contribuisce in maniera concreta a una

giustizia più veloce con un proficuo scambio di competenze ed esperienze

professionali tra personale regionale e degli uffici giudiziari. Il

principio guida è quello di leale collaborazione tra pubbliche

amministrazioni, che va a immediato beneficio dei cittadini e delle realtà

produttive e che ha riflessi positivi sulla competitività del nostro

territorio.

In tale prospettiva, la Corte di Appello di Firenze presenterà alla Giunta

Regionale i progetti redatti dagli Uffici Giudiziari del territorio

regionale con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo.

Sarà successivamente la Giunta, previa valutazione della coerenza di tali

progetti con le politiche regionali e delle ricadute organizzative, ad

attivare le procedure per l’assegnazione del personale interpellando propri

dipendenti, di Estar e del Ssr.

La sottoscrizione del presente protocollo offre anche la possibilità di

rinnovare gli avvalimenti già in essere.