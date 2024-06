IIC Amburgo. Ilaria Pilar Patassini al festival Jazz di Amburgo.

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 left96Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. Ilaria Pilar Patassini all’ “ELBJAZZ” Festival Jazz di Amburgo.

Elbjazz e Violipiano Music, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, organizzano per venerdì 07 Giugno 2024 alle ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Caterina (St. Katharinen, Katharinenkirchhof di Amburgo) un concerto con Ilaria Pilar Patassini nell’’ambito del Festival Elbjazz (7 – 8 giugno 2024) nella Città Libera e Anseatica di Amburgo.

La visita del concerto di Ilaria Pilar Patassini è possibile solo con un biglietto per il festival (solo venerdì oppure per tutto il festival). I biglietti sono acquistabili online tramite lo sportello elettronico ELBJAZZ nonché durante il festival al botteghino: Elbjazz Ticketshop.

Accompagnata dal pianista jazz Roberto Tarenzi, Ilaria Pilar Patassini presenta il live del suo ultimo album Terra senza Terra muovendosi tra canzone d’autore, jazz, world music ed incursioni nel mondo della musica classica. “Terra senza Terra” racchiude canzoni d’autrice moderne, originali e consapevoli. Un manifesto poetico e musicale che dà voce allo sguardo poliedrico dell’artista, in un asse ideale che unisce vicende personali a quelle del suo tempo. Accanto ai brani di Terra senza Terra”, il duo propone un repertorio di alcune canzoni amate all’insegna del crossover e di felici sconfinamenti dove l’asticella del jazz ne rende ancora più universale ogni singola interpretazione.