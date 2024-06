EUROPEE – NOTA STAMPA ON. ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 TIERO: “GRAZIE ARIANNA PER L’ATTACCAMENTO AL TERRITORIO. MELONI, PROCACCINI

E SBERNA LA MIGLIORE TERNA PER L’EUROPA”

“Ad Arianna Meloni mi lega un’amicizia forte ed indissolubile. La sua

presenza a Latina testimonia il grande attaccamento al nostro territorio e

ai suoi cittadini. Siamo uniti e coesi in questo rush finale che ci porterà

al voto sabato e domenica per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Noi

siamo stati quelli che per primi abbiamo detto che Nicola Procaccini è il

nostro candidato in occasione dell’evento organizzato per gli auguri di

Natale. E siamo stati di parola. Occorre contribuire a far sì che l’amico

Procaccini possa essere eletto a prescindere, solo con i voti della

provincia di Latina, che sommati a quelli degli altri territori lo faranno

diventare il più votato dopo la nostra leader Giorgia. I nostri voti

saranno determinanti per l’elezione dell’amica Antonella Sberna, che

sicuramente siederà sui banchi dell’Europarlamento di Bruxelles.

Da oltre un anno sono il presidente della Commissione Sviluppo economico

della Regione Lazio. In virtù del mio ruolo mi sento di dire che se

l’Europa vuole prosperare e creare i posti di lavoro del futuro, l’impresa

è la chiave. La struttura di base è già in essere: il Trattato di Roma

stesso è stato inteso come una Carta per la libertà economica.

Ma non è questo lo spirito con cui è sempre stato letto, ancora meno

applicato. La lezione della storia economica dell’Europa negli anni ‘70 e

‘80 è che la pianificazione centralizzata e un controllo capillare non

funzionano mentre invece sforzo personale e l’iniziativa libera privata

funzionano. Un’economia controllata dallo Stato è una ricetta per bassa

crescita e che la libera impresa in un quadro di diritto porta risultati

migliori. In Europa, ci siamo battuti e continueremo a batterci per

valorizzare l’agricoltura e difendere il legame millenario tra terra,

popolazione, allevamento e cibo, e per tutelare il lavoro e le eccellenze

enogastronomiche italiane, patrimonio culturale e presidio dei territori.

Dobbiamo opporci al bando che vogliono mettere sui prodotti tipici del

nostro Paese. Siamo convinti che Giorgia Meloni, Nicola Procaccini e

Antonella Sberna saranno in grado di condurre meglio di chiunque altro

queste battaglie in Europa. A loro va il nostro voto e tutto il nostro

convinto sostegno!”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio