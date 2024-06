(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 [Rugby Notizie] Nazionale Seven Maschile, concluso al secondo posto il torneo di Haguenau

02 Giugno 2024

NAZIONALE SEVEN MASCHILE, CONCLUSO AL SECONDO POSTO IL TORNEO DI HAGUENAU

Una vittoria contro il Belgio e una sconfitta contro la rappresentativa Pacific concludono la due giorni di torneo ad Haguenau, che ha visto impegnata la Nazionale Seven Maschile.

Dopo il sabato convincente, con una sconfitta all’overtime contro Il New Zealand Seven Developement e due vittorie su Germania e Polonia, la domenica ha permesso agli Azzurri di coach Mazzantini di concludere il torneo al secondo posto, proprio alle spalle dei neozelandesi.

Qui di seguito i risultati di oggi:

Italia-Belgio 33-10

Rapp. Pacific-Italia 24-7

La classifica finale:

New Zealand Seven Development 49

Italia 33

Belgio 27

Alsace All Stars 26

Rapp. Pacific 20

Germania 14

Polonia 5

