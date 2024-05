Rettifica notizia apparsa su alcune testate giornalistiche

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 In relazione alla notizia comparsa questo pomeriggio su alcune testate

giornalistiche relativamente alla morte di una paziente al Policlinico, si

puntualizza che la paziente in questione non è mai stata ricoverata o

operata in chirurgia vascolare.

La signora è stata ricoverata nell’unità operativa di cardiochirurgia e

successivamente nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare.

Si chiede pertanto un’immediata rettifica.

In merito alla vicenda si puntualizza inoltre che la direzione dell’AOUP

ha disposto una verifica interna per verificare la correttezza di tutte le

procedure e del rispetto dei protocolli.

La Direzione esprime alla famiglia il più sentito cordoglio.

Tiziana Lenzo

Ufficio Stampa

Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “Paolo Giaccone”

90127 Palermo