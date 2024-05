Serie A Baseball: Resoconto, risultati e classifiche 1^ giornata di ritorno gironi B, C, D, E

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 La prima giornata di ritorno dei gironi da nove inning celebra le doppiette delle capoliste Camec Collecchio (21-5 e 4-0 sul Platform-Tmc Poviglio), Itas Mutua Rovigo (5-2 e 9-2 sul Gereon New Black Panthers), Nettuno 1945 (15-0, 15-1 sul Padule) e Palfinger Reggio (7-0, 3-1 sul Codogno ’67). Doppiette importanti in chiave classifica anche per Athletics Bologna nel girone D, e per la neopromossa Catalana nel girone E.

RESOCONTO GIRONE B

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/4b519303-6226-f5c2-809e-b8a232ea9afc.jpg]

Camec Collecchio sempre più regina del girone B con lo sweep a Poviglio – Federazione Italiana Baseball Softball

La capolista sale in cattedra nel secondo quarto di gara1 prima dello shutout serale. La Tecnovap passa sul campo della Comcor Modena, prima della pioggia che blocca gara2. Settimo vince di misura, Milano risponde con la manifesta

RESOCONTO GIRONE C

L’Itas Mutua Rovigo sale al comando del girone C – Federazione Italiana Baseball Softball

Il pareggio nello scontro diretto tra New Rimini e Farma Crocetta favorisce l’Itas Mutua Rovigo, che fa doppietta in casa del Gereon Ronchi. Pari anche tra Padova e Cagliari.

RESOCONTO GIRONE D

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/a26db405-2660-f44f-aba8-730c75eb7fa4.jpeg]

Solo doppiette nella prima di ritorno del girone D di serie A – Federazione Italiana Baseball Softball

Al giro di boa della serie A non cambia la rotta del Nettuno 1945, che procede a gonfie vele e realizza la sesta doppietta consecutiva in campionato, questa volta in casa di Padule. Doppi trionfi anche per Athletics Bologna, mattatori del derby emiliano-romagnolo contro Godo e per Lupi Auto Selection Fiorentina, vincente sui Lions Nettuno.

RESOCONTO GIRONE E

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/41284ba7-c0f6-ca43-2d2f-dd684865fd33.jpg]

Nel girone E di Serie A Baseball doppiette per Palfinger Reggio e Catalana – Federazione Italiana Baseball Softball

La Palfinger di Reggio Emilia allunga in testa al girone E grazie alla doppietta sul Codogno, agganciata in classifica dalla Catalana che vince due partite a Parma contro la Ciemme Oltretorrente. Pari tra Torino e Senago.

Risultati 1^ giornata ritorno

Gir. B: sabato. Comcor Modena – Tecnovap Verona 0-3 (8°), rinviata per pioggia. Domenica. Platform-TMC Poviglio – Camec Collecchio 5-21, 0-4; Milano 1946 – Settimo 5-6, 11-1 (7°).

Gir. C: sabato. Gereon Ronchi – Itas Mutua Rovigo 2-5, 9-2; New Rimini – Farma Crocetta 10-1, 0-11 (8°); Padova – Cagliari 3-0, 4-8 (10°);

Gir. D: sabato. Padule – Nettuno 1945 0-15 (6°), 1-15. Domenica. Athletics Bologna – Godo Baseball 2-0, 3-2; Lions Dolphins Nettuno – Lupi Auto Fiorentina 5-13, 0-1;

Gir. E: sabato. Campidonico Torino – Senago 7-11, 6-2; Ciemme Oltretorrente – Catalana Bs 4-7. Domenica. Ciemme Oltretorrente – Catalana Bs 5-6 (10°); Codogno ’67 – Palfinger Reggio E. 0-7, 1-3.

Classifiche:

Gir. B: Collecchio (11-1), 917; Verona (7-4), .636; Poviglio (5-7), .417; Milano 1946 (4-6), .400; Settimo (2-6), .250; Modena (2-7), .222.

Gir. C: Rovigo (8-4), .667; Crocetta e New Rimini (7-5), .583; Ronchi e Padova (5-7), .417; Cagliari (4-8), .333.

Gir. D: Nettuno 1945 (12-0), 1.000; Fiorentina (8-4), .667; Athletics e Godo (7-5) .583; Lions Dolphins (2-10), .167; Padule (0-12), .000.

Gir. E: Reggio E. (10-2), .833; Codogno e Catalana (7-5), .583; Oltretorrente (6-6), .500; Senago e Torino (3-9), .250.

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

LIVE STREAMING E ARCHIVI

Foto orizzontale: Domenico Cugia (Catalana Baseball Softball) esulta dopo essere arrivato salvo in terza base durante gara uno. Credit: Duck Foto Press.

Foto orizzontale: Il lanciatore della Farma Crocetta Francesco Bonvini in azione in gara due della partita contro il New Rimini. Credit: PhotoBass.

