(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Porticciolo di Bonagia, l’On Safina (PD) presenta un atto ispettivo all’Ars

Il deputato trapanese: “Se non si stanziano i fondi per l’aggiornamento del

progetto, sarà stato tutto inutile”

Trapani, 25 maggio 2024 – “Ho depositato un atto ispettivo all’Ars sullo stato dell’arte per la

realizzazione del porticciolo turistico di Valderice/Bonagia. Fa seguito all’interrogazione già

presentata nelle scorse settimane a cui è seguito il silenzio più assordante, sia da parte del Governo

regionale che del Comune di Valderice. Ricordo ancora che la previsione, in una Delibera della

Giunta regionale di aggiornamento di un atto programmatorio, del finanziamento di 34 milioni di

euro per la realizzazione del Porto, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, sarà vana se non si

riuscirà, prima della pianificazione definitiva dei fondi FSC, ad aggiornare e adeguare il progetto

fino a renderlo di livello tecnico-economio esecutivo.

Se il governo regionale non troverà, in tempi brevi, i 265.000 euro necessari anche per redigere gli

studi di settore indispensabili per la valutazione ambientale VIA/VAS da parte del Ministero

dell’Ambiente, si rischia l’ennesimo buco nell’acqua. Fondi che per un inconcepibile errore sono stati

assegnati ad un dipartimento diverso da quello a cui erano destinati dall’art. 22, comma 24, della

L.r. n.25 del 2023 e dunque non più disponibili nel Bilancio della regione siciliana. Senza questo

fondamentale passaggio ancora una volta, nell’arco di due anni, è evidente che si tratta di sola

propaganda elettorale col rischio di perdere un’opportunità.

Visto che il governo Schifani, come è solito fare, fa orecchio da mercante rispetto alle nostre

continue sollecitazioni. É bene sottolineare che lavoriamo tutti per lo stesso fine, quello di dotare il

territorio di Valderice di un’opera portuale importante, degna di rispondere alle esigenze

economico-turistiche che non riguardano solo Valderice ma gran parte della Sicilia Occidentale. In

ogni caso, non ci fermeremo fino a quando la questione non sarà finalmente chiara e comprensibile

ai cittadini amministrati. E a tutti noi”.

Queste le dichiarazioni del deputato regionale del PD, Dario Safina.