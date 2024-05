LA SECONDA GIORNATA DELLA XVII COPPA GENTLEMEN SARDI – UN MIX DI COMPETIZIONE E CULTURA – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

La seconda giornata della XVII Coppa Gentlemen Sardi – Un mix di competizione e cultura

Tortolì, 25 maggio 2024 – Per un evento che ha fatto della storia e della cultura dell’automobilismo la chiave

di volta della propria identità, è naturale la vocazione a dare vita a una combinazione perfetta di stile,

estetica, leggerezza e scoperta culturale, offrendo ai partecipanti e al pubblico momenti di grande intensità

e fascino.

Anche quest’anno la Coppa Gentlemen Sardi che sta abitando le terre dell’Ogliastra, ha dato inizio alla sua

seconda giornata con la tanto attesa prova di regolarità nella zona industriale di Tortolì. Esempio di abilità di

guida e precisione, gli equipaggi hanno regalato agli spettatori uno spettacolo avvincente per nulla scoraggiati

dalla pioggia ma dedicando al pubblico momenti di adrenalina e precisione.

Nata per celebrare non solo l’estetica senza tempo, ma anche la storia e il patrimonio automobilistico che

hanno plasmato il mondo su quattro ruote, la Coppa Gentlemen è organizzata dall’Associazione Automoto

d’Epoca Sardegna e per il 2024 si conferma a gran titolo nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub

Storico Italiano). Dal 2022 fa parte dei 15 eventi di “ASI Circuito tricolore” e beneficia dell’alto patrocinio dei

Ministeri del Turismo, della Cultura e delle Infrastrutture, della Mobilità sostenibile e dell’A.N.C.I.

I 55 equipaggi provenienti da tutta la Penisola hanno brillato di bellezza e prestigio nel viale Monsignor

Virgilio, ogni veicolo esposto ha raccontato una storia unica, un’epoca passata di maestria ingegneristica e di

design senza tempo. Dai classici modelli degli anni ’20 come la Bentley del ‘25, l’Ansaldo del ’27 (targata

Cagliari), l’Itala del ‘30 fino alla Balilla e alla Riley del ‘35 per arrivare alla più moderna Ferrari del 2003. Ogni

auto rappresenta un capitolo della storia dell’automobilismo che continua a ispirare e affascinare le

generazioni presenti e future

Visite guidate: un tuffo nella natura e nella storia millenaria dell’Ogliastra

La giornata è poi proseguita con un’immersione nella storia millenaria dell’Ogliastra. Gli equipaggi hanno

visitato il complesso nuragico “S’Ortali ‘e su Monti”, un sito archeologico che rappresenta una testimonianza

unica della civiltà nuragica. Le antiche torri di pietra, le domus de Janas e le tombe dei giganti hanno offerto

un tuffo nel passato, svelando le antiche tradizioni e la ricca eredità culturale della Sardegna. Questo

momento ha permesso ai partecipanti di apprezzare la profondità storica del territorio, aggiungendo un

valore culturale inestimabile alla competizione.

Nel pomeriggio, l’esplorazione della costa ogliastrina, rinomata per la loro bellezza mozzafiato. Le acque

cristalline e le spiagge incontaminate hanno fornito un momento di relax e connessione con la natura,

offrendo una pausa rigenerante nel cuore di uno dei paesaggi più suggestivi della Sardegna. Questa

escursione ha messo in risalto la straordinaria varietà e ricchezza del territorio sardo, rendendo l’esperienza

della Coppa Gentlemen Sardi ancora più completa e coinvolgente.

Alessandro Casciu, presidente dell’associazione Automoto d’Epoca Sardegna, ha elogiato l’evento,

dichiarando: “Questa seconda giornata ha mostrato il vero spirito della Coppa Gentlemen Sardi, unendo

competizione e scoperta culturale in modo magistrale. È un piacere vedere tanta partecipazione e passione.”

La XVII Coppa Gentlemen Sardi continua a sorprendere e affascinare, con l’ultima giornata che porterà gli

equipaggi verso Castiadas e Cagliari per la cerimonia di premiazione finale. Un evento che celebra la

tradizione automobilistica e la bellezza della Sardegna in ogni suo aspetto, creando ricordi indimenticabili per

tutti i partecipanti e gli spettatori.