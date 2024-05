Nota stampa – PIC-NIC DELLA BOTTEGA DEL PARCO DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15.30 PRESSO IL PARCO DELLA PACE – CATTOLICA

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE ORGANIZZA : I PIC-NIC DELLA BOTTEGA DEL PARCO, ETÀ O-99 ANNI

EVENTO GRATUITO IN COLLABORAZIONE CON LA BOTTEGA DEL PARCO E LA CONSULTA DEL TERZO SETTORE DI CATTOLICA

DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15.30 PRESSO IL PARCO DELLA PACE – CATTOLICA

Un pomeriggio divertente con tante attività, musica a cura di Diego Olivieri & Friends e una sana merenda per tutti

Laboratori per bambini, truccabimbi, il Mago dei palloncini modellabili, la pesca del biglietto della felicità, giochi al parco,

impariamo i nodi del marinaio, palloncini solidali ecc.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE, PRENOTA IL TUO CESTINO GRATUITO PER IL

PIC-NIC:

L’attività è inserita e finanziata nel Programma attuativo 2023 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2020.