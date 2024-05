Italian Film Festival | 7 – 16 June 2024 | The Projector: Cineleisure

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Hello,

You have received a newsletter from Ambasciata d’Italia in Singapore.

However, your email software can’t display HTML emails. You can view the newsletter by clicking here:

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yNDg2ODY5MTkzNzM2MDYyODMwJmM9ajlqNCZlPTYyMjA5NzM4JmI9MTMyMzI4ODQ5MCZkPWw3bjZmM2Q=.OfxZNz-wPNKrByzf8xJeXNa1C26XNsEA6MFZOxXLoMM

You’re receiving this newsletter because you have shown interest in Ambasciata d’Italia in Singapore.

Not interested anymore? Click here to unsubscribe:

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yNDg2ODY5MTkzNzM2MDYyODMwJmM9ajlqNCZlPTYyMjA5NzM4JmI9MTMyMzI4ODQ5MyZkPWE5YTdrMWo=.0hc4fd8mTvnw5DECyt-9a5MP–1PTOADLbqkd5PkxnQ