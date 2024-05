(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Venerdì 24 e sabato 25 torna CardioAlessandria

La sesta edizione al Disit con responsabile scientifico il direttore Gianfranco Pistis

La sesta edizione di CardioAlessandria è in programma per venerdì 24 e sabato 25 maggio al DISIT dell’Università del Piemonte Orientale e vedrà, anche quest’anno, in qualità di responsabile scientifico il direttore della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, Gianfranco Pistis.

Con l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti cardiopatici, la cardiologia opera attraverso due campi principali: la prevenzione, primaria e secondaria, e attraverso gli interventi e le procedure di interventistica, che negli ultimi anni la tecnologia ha messo a disposizione degli operatori che operano sul sistema cardiovascolare.

Quest’edizione di “CardioAlessandria” sarà incentrata soprattutto su questo secondo punto e in particolare si parlerà di diagnosi avanzate e di farmaci nel campo dello scompenso e delle dislipidemie, due settori molto attuali nel campo della cardiologia, e di alta tecnologia e di procedure innovative per il trattamento di tutte le altre patologie cardiache e vascolari.