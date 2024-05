(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Piacenza, 23 maggio 2024

*Oggetto: Terza età, nuova gita fuori porta martedì 11 giugno ad Asti.

Iscrizioni in presenza da lunedì 27 maggio*

Nuova gita fuori porta riservata ai cittadini over 65 residenti a Piacenza,

in programma martedì 11 giugno, organizzata dall’ufficio Attività

socio-ricreative del Comune di Piacenza. Questa volta la meta

dell’escursione sarà Asti, posta nel cuore del Monferrato fra dolci colline

ricoperte di vigneti, e conosciuta per la sua architettura medievale, le

sue torri e il celebre Palio cittadino. L’escursione toccherà i principali

punti di interesse del centro storico. I partecipanti visiteranno il

cortile del Museo Paleontologico e quello di Palazzo Alfieri, l’imponente

edificio in stile barocco dove visse il poeta Vittorio Alfieri. In

mattinata è prevista anche una sosta alla Cattedrale gotica di Santa Maria

Assunta e a Palazzo Mazzetti, gioiello barocco e sede della Pinacoteca e

del Museo civico. Nel pomeriggio la gita proseguirà con una passeggiata per

le vie della città, tra torri medievali e suggestive piazzette. La gita si

concluderà con la visita alla Collegiata di San Secondo, una delle chiese

romanico-gotiche più antiche di Asti che prende il nome dal Patrono della

città e al cui interno sono conservate le reliquie del Santo oltre a

preziosi affreschi del XIV e XVII. La gita ha un costo di 20 euro, per

motivi organizzativi la quota versata non potrà essere restituita

all’iscritto in caso di successiva rinuncia a partecipare. Le iscrizioni

verranno registrate in presenza presso l’ufficio Attività socio-ricreative

in via Taverna 39, a partire dalle ore 9 di lunedì 27 maggio e fino a

esaurimento posti. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0523

492724.