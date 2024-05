(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

*Cia al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Accelerare su TEA e

Agricoltura 4.0*

*Il presidente Fini all’evento ASviS: più risorse e tempi certi per

l’innovazione in campo a sostegno della transizione green *

Roma, 22 mag – Innovare è il verbo chiave per un futuro sostenibile.

L’agricoltura oggi si trova al centro di grandi sfide globali: emergenze

climatiche e fitosanitarie, crisi energetiche, aumento della domanda

alimentare e scarsità di risorse naturali. Di fronte a tutto questo, per

produrre di più con meno, fronteggiando anche clima e malattie, il settore

deve poter contare su grossi investimenti in ricerca e innovazione. Serve

dunque uno sforzo imponente sulle nuove tecnologie genetiche e digitali,

con risorse certe e tempi stretti, per poter garantire sostenibilità

ambientale senza compromettere competitività delle imprese agricole e

accessibilità e qualità del cibo. Così il presidente nazionale di

Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, intervenendo al Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2024 promosso da ASviS, di cui la Confederazione è

partner, durante l’evento “Conciliare cibo, ambiente e benessere: il ruolo

dell’innovazione” presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma.

In particolare per l’innovazione genetica, “l’auspicio è che il nuovo

Parlamento Ue post elezioni acceleri sul nuovo Regolamento sulle TEA (o

NGT), visto che malattie e cambiamenti climatici spiegano già fino al 49%

delle fluttuazioni del rendimento agricolo -ha spiegato Fini-. Ora bisogna

sostenere i progetti di ricerca nonché accrescere e velocizzare le

sperimentazioni in pieno campo, per arrivare a sviluppare il prima

possibile piante green, più resistenti ai patogeni e più tolleranti a

eventi estremi e siccità”.

Quanto all’innovazione digitale, “per il settore primario, vuol dire

applicazioni 4.0, dall’agricoltura di precisione alla robotica fino

all’intelligenza artificiale -ha aggiunto il presidente Cia- integrate nel

processo produttivo per monitorare e gestire la quantità e la qualità dei

raccolti, razionalizzare gli input chimici e idrici, ridurre gli sprechi,

sfruttando i dati forniti da sensori e satelliti. Un settore da 2,5

miliardi di euro l’anno ma con tanto potenziale da esplodere, tra incentivi

necessariamente più cospicui e una formazione adeguata e capillare tra gli

agricoltori”.

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile bussa ormai alla porta -ha

concluso Fini- e non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Servono

scelte più coraggiose rispetto all’apporto della ricerca scientifica e

dell’hi-tech, sostenute da istituzioni e stakeholder, ma assolutamente

definite insieme agli agricoltori. La transizione green ha bisogno di

strategie smart e soluzioni immediate”.

