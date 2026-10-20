L’Iran sconsiglia i viaggi in Italia, Francia e Belgio

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Teheran invita i cittadini iraniani a evitare gli spostamenti non essenziali nei tre Paesi europei, citando disordini e possibili problemi ai trasporti. Un avviso consolare che arriva mentre le proteste contro il caro vita attraversano diverse città del continente
La prudenza, evidentemente, non conosce confini. Neppure quelli geopolitici. Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato i propri cittadini a evitare i viaggi non indispensabili in Italia, Francia e Belgio, richiamando l’attenzione sui rischi legati a manifestazioni, disordini e possibili interruzioni dei servizi di trasporto.
L’avvertimento arriva da Teheran, capitale di un Paese che si trova a sua volta al centro di un quadro di sicurezza estremamente delicato, segnato dalle tensioni con gli Stati Uniti, dalla presenza militare americana nella regione e dai rischi connessi all’impiego di droni e missili.
È proprio questo contrasto a rendere la notizia particolarmente significativa: mentre l’Iran richiama i propri cittadini alla prudenza nelle città europee, la Repubblica islamica deve confrontarsi con problemi di sicurezza di natura ben diversa e potenzialmente assai più gravi.
Secondo quanto riferito il 19 ottobre dall’agenzia iraniana IRNA, il ministero degli Esteri ha raccomandato ai cittadini di rinunciare agli spostamenti non essenziali verso i tre Paesi. A chi già si trova sul territorio italiano, francese o belga viene consigliato di evitare le aree interessate da manifestazioni e di prestare attenzione a eventuali difficoltà nei collegamenti.
Le raccomandazioni comprendono anche l’invito a mantenere disponibili i recapiti delle rappresentanze diplomatiche e consolari iraniane, così da poter chiedere assistenza in caso di necessità.
Non si tratta di un divieto di viaggio, né di un ordine di lasciare immediatamente l’Europa. È un avviso consolare, uno strumento utilizzato abitualmente dai governi per informare i propri cittadini di situazioni che potrebbero incidere sulla loro sicurezza all’estero.
Il contenuto, dunque, non è insolito. A renderlo interessante è soprattutto il contesto da cui proviene.
Le preoccupazioni per l’Europa e la sicurezza dell’Iran
L’avvertimento iraniano richiama l’attenzione sulle tensioni sociali che possono accompagnare manifestazioni e mobilitazioni pubbliche nei Paesi europei. Scioperi, cortei e proteste possono provocare limitazioni alla circolazione, modifiche ai servizi di trasporto e, in alcuni casi, episodi di disordine.
È tuttavia necessario distinguere le manifestazioni pacifiche dagli scontri e dalle violenze. La presenza di proteste non equivale automaticamente a una condizione generalizzata di insicurezza, così come un avviso consolare non rappresenta una valutazione complessiva della stabilità di un Paese.
Il comunicato iraniano, peraltro, riguarda tre Stati molto diversi tra loro per dimensioni, sistemi di trasporto e situazioni locali. Non autorizza quindi a descrivere Italia, Francia e Belgio come un’unica area indistintamente attraversata da disordini.
Ma se l’attenzione si sposta dalle piazze europee al Golfo Persico, il quadro cambia radicalmente.
L’Iran si trova in una regione nella quale la presenza delle forze statunitensi, le tensioni tra Teheran e Washington e il rischio di incidenti militari costituiscono da tempo fattori di instabilità.
Le unità navali americane presenti nelle acque della regione rappresentano uno degli elementi più visibili di questo confronto strategico. Lo Stretto di Hormuz, in particolare, mantiene un’importanza cruciale per il commercio internazionale dell’energia e per la sicurezza delle rotte marittime.
A queste tensioni si aggiungono i rischi derivanti dall’impiego di droni e missili, strumenti che hanno assunto un ruolo crescente nei conflitti contemporanei e che rendono particolarmente vulnerabili infrastrutture, installazioni militari e collegamenti strategici.
Non sarebbe corretto, senza una ricostruzione aggiornata delle operazioni, affermare che l’Iran sia letteralmente circondato da navi americane o descrivere come accertati attacchi specifici non documentati. Resta però evidente la differenza tra il tipo di rischio evocato dall’avviso iraniano per l’Europa e quello associato alle tensioni militari nella regione del Golfo.
Il paradosso della prudenza diplomatica
È qui che emerge il rovesciamento dei ruoli.
Da una parte, Teheran invita i propri cittadini a evitare situazioni potenzialmente problematiche in Italia, Francia e Belgio. Dall’altra, la stessa Repubblica islamica è coinvolta in un confronto geopolitico nel quale la sicurezza viene misurata anche attraverso movimenti navali, capacità missilistiche, sistemi di difesa e rischio di escalation.
Naturalmente, le due situazioni non sono direttamente paragonabili. Una manifestazione che provoca disagi al traffico non equivale a una minaccia militare, e la legittimità di un avviso consolare non dipende dal fatto che il Paese che lo emette sia più o meno sicuro di quello al quale si riferisce.
Ogni governo ha il diritto e il dovere di informare i propri cittadini sui possibili rischi all’estero, indipendentemente dalle difficoltà che affronta sul proprio territorio.
Eppure il contrasto conserva una sua forza politica e comunicativa.
Per anni, il dibattito internazionale sulla sicurezza iraniana ha riguardato soprattutto le tensioni interne, i rapporti con l’Occidente e il rischio di un allargamento dei conflitti regionali. In questa occasione, invece, è Teheran a rivolgere lo sguardo verso l’Europa e a raccomandare cautela ai propri cittadini.
L’avvertimento può essere letto anche nel contesto delle relazioni difficili tra l’Iran e diversi governi europei. Non vi sono però elementi sufficienti per attribuirgli con certezza un intento provocatorio: la comunicazione ufficiale lo presenta come una misura di tutela consolare.
La notizia offre così una fotografia curiosa delle contraddizioni della diplomazia contemporanea. Ogni capitale osserva i rischi delle altre, mentre le proprie vulnerabilità rimangono sullo sfondo.
E il risultato è un’inversione di prospettiva che difficilmente passa inosservata: mentre nel Golfo Persico la sicurezza si misura anche in navi militari, droni e missili, Teheran invita i propri cittadini a fare attenzione ai disordini nelle strade di Roma, Parigi e Bruxelles.
La prudenza è sempre consigliabile. Anche quando a consigliarla è un Paese che ne avrebbe, a sua volta, parecchio bisogno.