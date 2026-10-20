Anzio: Online l’avviso pubblico per l’utilizzo del Pala Rinaldi. Domande via Pec entro il 3 novembre

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - È online (https://anzio.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=22&id_doc=25919) l’avviso pubblico per la procedura finalizzata alla raccolta e alla valutazione delle istanze per la concessione in uso dell’impianto sportivo comunale denominato “Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi” (Pala Rinaldi).
La concessione è rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e dal regolamento comunale per la gestione e uso degli impianti sportivi.
Possono presentare la propria richiesta di utilizzo stagionale dell’impianto sportivo in via prioritaria le Associazioni sportive, Società sportive ed Enti di promozione sportiva che svolgono attività formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport senza scopo di lucro e compatibili con l’uso dello stesso e che abbiano sede nel Comune di Anzio o che operino attivamente nel territorio.
L’avviso è rivolto a
1 Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate affiliate al Coni o al Cip
2 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
3 Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
4 Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
5 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
6 Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
7 Società sportive professionistiche legalmente costituite; H. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
8 Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
9 Tutte le altre Società/Associazioni sportive che svolgono attività sportiva, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive;
10 I cittadini singoli o associati in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
I soggetti interessati dovranno richiedere l’uso dell’impianto indicando espressamente le finalità, tra cui rientrano prioritariamente quelle per lo svolgimento degli allenamenti e per lo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali.
Costituiscono inoltre presupposto per partecipare alla selezione le seguenti condizioni: – non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale o, in caso di debiti, aver sottoscritto con l’Amministrazione stessa un congruo piano di ammortamento del debito prima della scadenza dell’avviso
La domanda va presentata via Pec all’indirizzo: protocollo.comuneanzio@pec.it con oggetto: “Manifestazione d’interesse per la concessione in uso di spazi del palazzetto dello sport”.
Le domande vanno presentate entro le 12 di martedì 3 novembre 2026.