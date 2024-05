+++ RPT CON TITOLO CORRETTO +++ REPUBBLICA DELLE FILIPPINE: LA PRESIDENTE TODDE RICEVE L’AMBASCIATORE NEAL IMPERIAL

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 17 maggio 2024 – La presidente della Regione Alessandra Todde ha ricevuto questo pomeriggio a Villa Devoto l’Ambasciatore della Repubblica delle Filippine, Neal Imperial.

Nel corso dell’incontro sono state messe in evidenza le positive relazioni diplomatiche che intercorrono tra l’Italia e la Repubblica delle Filippine e agevolate – in particolare in Sardegna – dalla eccellente qualità che caratterizza la folta comunità filippina presente nell’isola.

L’occasione è stata proficua per sottolineare l’importanza di un rafforzamento delle relazioni, alla luce delle potenzialità di promozione culturale e imprenditoriale.

