Plauso e solidarietà ai poliziotti di Catanzaro, Rocco Morelli (Fsp Polizia): “Ma noi non vogliamo parlare di “eroi” ma di professionisti da tutelare così come tutelano.” COMUNICATO STAMPA DEL 17.05.24

“A distanza di 24 ore ci troviamo a fare un plauso ai colleghi della

Squadra Volante, Upg e Sp, della Questura di Catanzaro e a dare la nostra

immancabile e doverosa solidarietà.” È il commento a caldo di Rocco

Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato

di Catanzaro, dopo l’ennesimo episodio avvenuto del capoluogo di regione

dove i poliziotti continuano ad essere “Vittime” svolgendo la loro

professione a tutela della collettività.

“Sono due facce della stessa medaglia, di un lavoro che cambia e segue gli

eventi.

E non sono sempre eventi felici.

La scorsa notte – continua Rocco Morelli – i colleghi delle Volanti,

nell’adempimento del loro dovere, sono rimasti feriti dopo aver inseguito

un noto pregiudicato.

Ai colleghi sono stati prescritti 30 giorni di prognosi per le ferite

riportate.

Ma i problemi non cambiano. Restano sempre uguali e a pagarne le

conseguenze sono sempre coloro i quali sono in prima linea a mettere a

disposizione la loro vita per tutelare la sicurezza degli altri.

Non scriviamo volutamente “rischiare” perché il rischio lo abbiamo messo in

conto il giorno in cui abbiamo indossato la prima volta la divisa. Perché

al rischio ci hanno preparati.

Scriviamo mettere a disposizione, perché è quello che facciamo. Ci siamo

sempre, ci siamo ovunque. Ma la domanda è lecita. Noi ci siamo, ma gli

altri? Gli altri pezzi dello Stato, periferico e centrale, dove sono? Non

vogliamo fare la conta dei feriti o peggio, dei morti.

Non vogliamo orfani e vedove, e neanche eroi. Vogliamo – conclude il

Segretario Generale Provinciale dell’Fsp Polizia di Stato – trovare

qualcuno in grado di tutelare noi quando intorno troviamo il vuoto in cui

precipita ogni regola del vivere civile.”

