Comunicato Ausl Romagna “CICLO DI INCONTRI DELLA CASA DI COMUNITA’ DI PREDAPPIO”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 CON IL PATROCINIO DEL

PREDAPPIO

Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì – Cesena

U.O. Cure Primarie Forlì – Cesena | Ambulatori specialistici

Dipartimento di Sanità Pubblica Forlì – Cesena

U.O. Igiene E Sanità Pubblica Forlì – Cesena

COMUNE DI PREDAPPIO

IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA IN COLLABORAZIONE CON

LA CASA DELLA COMUNITÀ DI PREDAPPIO

E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

INVITA TUTTA LA CITTADINANZA A DUE EVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

cchio

all’Etichetta

muoviAMOci a …

Predappio

Sabato

Giovedì

25 MAGGIO 2024

27 GIUGNO 2024

dalle ore 09:00 alle 11:00

Presso Sala Europa

Via Marconi 17 – Predappio

o scansiona il codice:

dalle ore 15:00 alle 17:00

Punto di ritrovo in piazza Sant’Antonio

di fronte al parco (angolo con Via

Zara) – Predappio