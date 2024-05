Scatta giovedì il big match del girone A tra San Marino e Bologna

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Scatta giovedì dallo stadio “Serravalle” il big match del quarto turno del girone A di serie A baseball, tra San Marino e UnipolSai Bologna, che condividono con il Parmaclima la vetta della classifica. Il nove di Doriano Bindi, che salterà gara1 per squalifica, ha perso una partita con le grossetane, mentre il club di Lele Frignani s’è arreso due volte nel turno inaugurale con Parmaclima. I numeri dicono che la Fortitudo ha un attacco migliore (293 con 5hr, contro 262 con 2hr) rispetto ai Titani, che hanno una migliore media pgl (2.57 contro 3.54). Tutto lascia prevedere una serie, che proseguirà venerdì e sabato sera al “Gianni Falchi”, difficile da pronosticare, con alcune delle stelle del massimo campionato: Ernesto Liberatore (550 di media con 2hr e 11pbc) è la miglior mazza del torneo, Federico Celli (412), che verrà utilizzato solo in attacco, quella dei sammarinesi. Sulla collinetta ci saranno duelli di qualità: si parte con Leon contro Pedrol, anche se potrebbe tornare a disposizione Quevedo. Si proseguirà venerdì in terra d’Emilia con Francesco Pomponi, a caccia della prima vittoria, che sfida Filippo Crepaldi (2-0). Probabili partenti di sabato Eduar Lopez e De Leon (2-0, 2.27).

Parmaclima torna al “Cavalli” dopo la sconfitta contro Macerata in garatre e punta a fare il pieno contro un Big Mat Grosseto in evidente crescita, rinvigorito dal successo di sabato scorso con San Marino, contro il quale è arrivata una sconfitta di misura nella terza partita. Marcello Saccardi dovrà rinunciare nelle prime due partite allo squalificato Wander Encarnacion (423 mb), una delle stelle di un line-up che sta viaggiando con una media di 325, con Luis Gonzalez a 452. Confermate le rotazioni per entrambe le compagini: Casanova, Bocchi e Figueredo per Parmaclima; Barreto, Sireus e Garcia Del Toro per il team grossetano di Stefano Cappuccini.

Il Bbc Grosseto, dopo aver raccolto consensi nelle prime tre giornate per un attacco dall’ottimo potenziale (251 di media, con Tomsjansen a 438), è atteso dal duello casalingo con l’Hotsand Macerata nel primo di due trittici decisivi per la qualificazione diretta ai playoff. I grossetani venerdì sera non avranno lo squalificato Josè Garcia, ex di turno, ma sabato potranno contare anche su Samuele Bruno, rientrato in Italia dopo le belle prestazioni nella Division 1 di college. Da stabilire la rotazione della squadra di Junior Oberto, a causa delle non perfette condizioni di Gonzalez, che potrebbe essere sostituito da Noguera, in attesa del comunitario che sostituirà Carbo. In gara2 toccherà a Soto. Nel Macerata confermati Correa, Quattrini e Williander Moreno (2-0, 0.45, 21so), che sta risultando uno dei migliori pitcher di serie A.

Il programma del 4° turno del girone A. Giovedì (ore 20): San Marino-UnipolSai Bologna. Venerdì (ore 20): Parmaclima-Big Mat Grosseto, Bbc Grosseto-Hotsand Macerata, UnipolSai Bologna-San Marino; sabato (ore 15) Parmaclima-Big Mat Grosseto, Bbc Grosseto-Hotsand Macerata; (ore 20) Parmaclima-Big Mat Grosseto, Bbc Grosseto-Hotsand Macerata, UnipolSai Bologna-San Marino.

La classifica: Parma, Bologna e San Marino (7-2), .778; Macerata (4-5) .444; Bbc Grosseto e Bsc Grosseto (1-8) .111.

Nella foto: il lanciatore del San Marino Francesco Pomponi (credit RL Mate)