Cs. n.255 “Differenziamo Ragusa” – Arrivano i premi per i partecipanti + foto

“Differenziamo Ragusa” – Arrivano i premi per i partecipanti

Giunge al termine il progetto “Differenziamo Ragusa”, promosso dal Comune di Ragusa in collaborazione con l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano E.C. Sas e con il supporto di McDonald Ragusa e di ECOMAC Smaltimenti di Siracusa.

Grazie all’importante contributo dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ragusa, il progetto ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni delle scuole primarie di I° grado e secondarie di I° grado in una campagna di sensibilizzazione sulla corretta separazione dei rifiuti.

Differenziamo Ragusa è stato inoltre un contest per le scuole, che hanno fatto pervenire ben 52 elaborati tra opere artistiche, fotografiche, multimediali tramite cui i ragazzi hanno mostrato come un rifiuto possa essere valorizzato.

Secondo dei criteri ben definiti per ogni categoria, i lavori sono stati valutati da una commissione e i ragazzi premiati. Ecco i vincitori:

Cat. A) video/spot/cortometraggio amatoriale

Scuola primaria

I° Classificato Classe 3°A e 3 B Plesso F.lli Grimm IC. Berlinguer

II° Classificato Classe 5° A Plesso Ecce Homo IC Vann’Antò

III° Classificato Classe 1°A e 1°B Plesso Blangiardo IC. Berlinguer

Scuola secondaria di I° Grado

I°, II° e III° Classificato studenti della IB Vann’Antò

Cat. B) opera artistica/ installazione con materiali da riciclo

Scuola primaria

I° Classificato Plesso scuola elementare di Ibla IC. Vann’Antò

II° Classificato Classe 5° C e 5° D CD Palazzello

III° Classificato Plesso San Giacomo IC. Vann’Antò

Scuola secondaria di I° Grado

I°, II° e III° Classificato studenti della IIB Vann’Antò

Cat. C) scatto fotografico o presentazione di non più di 10 diapositive

Scuola primaria

I° Classificato Classi Terze Plesso Blangiardo IC. Berlinguer

II° Classificato Classi I°A e I° B F.lli Grimm IC Berlinguer

III° Classificato Classi II F.lli Grimm IC. Berlinguer.

“È stato un progetto – dichiarano gli assessori Catia Pasta alla Pubblica istruzione e Mario D’Asta all’Ambiente – che ha visto le scuole partecipare in modo attivo regalandoci delle opere di ingegno dei nostri ragazzi, un tesoro di sensibilità ambientale. Un particolare ringraziamento va al personale dell’Ufficio Ambiente che con grande passione e professionalità hanno incontrato i nostri alunni trasferendo l’importanza del rispetto dell’ambiente e l’amore per la nostra terra”.

