Formazione professionale: FIMAA approfondisce il servizio Entratel per gli intermediari immobiliari

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

“Entratel: la porta d’ingresso dell’agenzia delle entrate per gli intermediari immobiliari”. Il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate è al centro del prossimo webinar di Fimaa Forma, il programma di formazione professionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, che si svolgerà venerdì 17 maggio alle ore 14,30. Il webinar, il quinto, rientra nel programma formativo 2024 “Innovazione e crescita professionale” e prevede gli interventi di Pasquale Pennisi, Consigliere FIMAA Roma e Roberto Maccaferri, Consigliere FIMAA Italia e Presidente FIMAA Bologna, oltre a Maurizio Iori responsabile delegato alla formazione della federazione. “In un contesto sempre più complesso – spiega Iori -, esploreremo gli aspetti tecnici e pratici indispensabili per ogni mediatore immobiliare che voglia comprendere a fondo il funzionamento di Entratel e saperlo utilizzare in modo efficace per ottemperare agli adempimenti fiscali e normativi richiesti dalla legge”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli operatori immobiliari interessati, previa registrazione. Tutti i webinar saranno registrati e resi fruibili nell’area riservata del sito http://www.fimaa.it (accessibile con le credenziali del tesseramento FIMAA) nella sezione “Fimaa Forma”.