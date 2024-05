0513 tour dei castelli tappa spezzina

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

La Spezia, 13 maggio 2024 – Questo pomeriggio nella sala Multimediale del Comune della Spezia, gli assessori ai Servizi sociali e al Turismo hanno accolto alla Spezia Alessandro Bellière che sta compiendo a piedi un tour in Italia che toccherà 90 castelli situati nel centro- nord Italia. Alessandro Bellière ha 90 anni e sta compiendo questa impresa per celebrare il 60esimo anniversario dall’ultimo scudetto del Bologna. Il tour, partito da Trieste e terminerà ad Ancona, si articola in 90 tappe. La 61^ tappa è qui alla Spezia.

“La voglia di vivere e di conoscere territori nuovi non ha limiti, l’età non deve essere un ostacolo, si può fare tanto e dare tanto anche in terza età. Sottolineano gli assessore – Possiamo e dobbiamo sostenere iniziative di questo genere, anzi, è stato dimostrato come l’esercizio fisico possa migliorare l’invecchiamento e la vita delle persone.

Alessandro Bellière, classe 1933, era presente allo Stadio Olimpico di Roma per assistere allo spareggio scudetto disputato dal Bologna contro l’Inter, vinto dalla squadra rossoblù per 2-0.Per omaggiare l’anniversario dei 60 anni da questo trofeo, Alessandro partirà a piedi il 21maggio dallo Stadio Dall’Ara di Bologna verso le 10:00 (ritrovo alle 9:30 davanti al BFCStore dello Stadio), per arrivare allo Stadio Olimpico di Roma il 7 giugno, per un totale di quasi 500km.Lo stesso Bologna FC, giornali locali e televisioni nazionali, hanno dato ampio spazio mediatico a questa impresa. Importante sottolineare che Alessandro non è nuovo ad imprese come questa, infatti è dalla “giovane” età di 80 anni che percorre tutta l’Italia a piedi con lo zaino.

