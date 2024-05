(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Sugar tax: Nevi, da sempre contrari, noi siamo per abbassare tasse

“Abbiamo appreso dell’entrata in vigore della sugar tax dalla lettura dell’emendamento, una modalità che contestiamo. Tra l’altro nella relazione tecnica del dl Superbonus c’è scritto che sia la cosiddetta plastic tax, sia la sugar tax vengono rinviate. Invece nel testo dell’emendamento del governo è scritto che la sugar tax entrerà in vigore: questo ci meraviglia sia perché non se n’è parlato prima, ma anche perché siamo stati sempre contrari a questo tipo di tassa”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri intervenendo a Tgcom24.

“Ne avevamo già discusso ai tempi dell’approvazione della manovra di bilancio – ha proseguito – e ci era stato assicurato dal governo che a luglio la tassa sarebbe stata rinviata ancora. Venne approvato anche un ordine del giorno a mia prima firma, con il parere favorevole del governo che impegnava l’esecutivo a non reintrodurre questa tassa. Noi vogliamo che venga rinviata sine die, non dobbiamo aggiungerne altre, anzi, vogliamo abbassare la pressione fiscale. Queste tasse minano la competitività delle aziende e favoriscono l’importazione di prodotti esteri, oltre a produrre un problema sociale. Ieri, a seguito dell’annuncio dell’entrata in vigore della sugar tax, la Coca Cola ha annunciato che se entrerà in vigore dovrà licenziare 120 dipendenti del suo stabilimento siciliano. Noi vogliamo creare sviluppo e occupazione e la nostra ricetta è sempre stata “meno tasse per le famiglie, meno tasse per le imprese”. Ci rendiamo conto che stiamo affrontando un momento di difficoltà, in cui il bilancio dello Stato è gravato da problematiche che non erano previste, come il Superbonus, ma pensiamo che una piccola tassa di scopo come questa possa fare solo danni. L’industria agroalimentare ha già ridotto autonomamente la quantità di zuccheri nei prodotti, quindi questa tassa può essere evitata, ha concluso.

