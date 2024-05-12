I numeri del CC 2019-2024 e bilancio cinque anni di attività del presidente Caruso

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 COMUNE DI LIVORNO
I lavori
del Consiglio comunale
e delle Commissioni Consiliari
2019-2024
a cura dell’Ufficio di Supporto al Presidente del Consiglio Comunale
Sedute di Consiglio e Commissione dal 21 giugno 2019 al 29 aprile 2024
21/6/19
Consiglio Comunale
Conferenza dei Capigruppo
I Commissione Consiliare
II Commissione Consiliare
III Commissione Consiliare
IV Commissione Consiliare
V Commissione Consiliare
VI Commissione Consiliare
VII Commissione Consiliare
VIII Commissione Consiliare
Commissioni Consiliari
Congiunte
Comm. indagine e analisi dei
processi ad elevato rischio
corruttivo (30/07/21-30/06/23)
Commissione speciale
COVID (04/08/20-31/12/22)
Fino a Totale
29/4/24
PRESENZE IN CONSIGLIO dal 21 giugno 2019 al 29 aprile 2024
Gruppo
consiliare
CARUSO PIETRO
Presidente CC 13
SALVETTI LUCA
Sindaco
ROMITI ANDREA
Misto
AGOSTINELLI ELEONORA
FERRETTI VALERIO
GHIOZZI CARLO
CECCHI FRANCESCA
MIRABELLI FEDERICO
DI LIBERTI GIANLUCA
Misto
BIANCHI ENRICO
FENZI PAOLO
LUCETTI CRISTINA
SORGENTE STELLA
VECCE LUCA
SIMONI CINZIA
Casa Livorno
TOMEI PIERO
VACCARO COSTANZA
Misto
SEMPLICI CECILIA
TROTTA AURORA
MARENGO CAROLINA
NASCA SALVATORE
BARALE VALENTINA
PERINI ALESSANDRO
PRITONI FRANCESCA
PACCIARDI GIULIA
TORNAR DANIELE
Misto
SASSETTI IRENE
Futuro
Consigliere
Totale
Cons. aggiunto
DURATA CONSIGLI COMUNALI dal 21 giugno 2019 al 29 aprile 2024
n. riunioni
durata totale
78:16
185:23
236:15
167:14
175:43
74:48
media
Argomenti discussi in Consiglio Comunale dal 21 giugno 2019 al 29 aprile 2024
Provvedimenti
Comunicazioni
Question Time
Mozioni/OdG
Interpellanze
Interrogazioni
Petizioni
Totale
ATTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI NEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019 – 2024
CONSIGLIERE
GRUPPO
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI
QUESTION
COMUNICAZIONI
INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI IN
COMMISSIONE
PROP.
DELIB.NI
CONS.RI
FENZI
PAOLO
BIANCHI
ENRICO
AGOSTINELLI
ELEONORA
FERRETTI
VALERIO
CECCHI
FRANCESCA
SEMPLICI
CECILIA
LUCETTI
CRISTINA
TOMEI
PIERO
NASCA
SALVATORE
SASSETTI
IRENE
MIRABELLI
FEDERICO
PRITONI
FRANCESCA
MARENGO
CAROLINA
DI CRISTO
ANGELO
LEONE
CLAUDIA
VIVOLI
MATTEO
PACINI
GIORGIO
LIVORNO
GHIOZZI
CARLO
PACCIARDI
GIULIA
SORGENTE
STELLA
MOV.TO 5
STELLE
VECCE
MOV.TO 5
STELLE
GRASSI
LUCIA
MOV.TO 5
STELLE
BARALE
VALENTINA
PANCIATICI
PIETRO
GRUPPO
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI
QUESTION
COMUNICAZIONI
INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI IN
PROP.
DELIB.NI
CONS.RI
SIMONI
CINZIA
PERINI
ALESSANDRO
CONSIGLIERE
COMMISSIONE
VACCARO
COSTANZA
GRUPPO
MISTO
TORNAR
DANIELE
GRUPPO
MISTO
ROMITI
ANDREA
GRUPPO
MISTO
DI LIBERTI
GIANLUCA
GRUPPO
MISTO
TROTTA
AURORA
ATTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI DIMISSIONARI NEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019 – 2024
CONSIGLIERE
GRUPPO
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI
QUESTION
COMUNICAZIONI
INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA
INTERROGAZIONI
INTERPELLANZE
MOZIONI IN
COMMISSIONE
PROP.
DELIB.NI
CONS.RI
TALINI
MASSIMILIANO
LIVORNO
BRUCIATI
MARCO
NENCIONI
MOV.TO 5
STELLE
VIVOLI
ERIKA
CORNIGLIA
MARINA
GIRARDI
FILIPPO
Richieste di accesso presentate dal 21 giugno 2019 al 29 aprile 2024
PERINI ALESSANDRO
GRASSI LUCIA
ROMITI ANDREA
SORGENTE STELLA
GHIOZZI CARLO
BARALE VALENTINA
TROTTA AURORA
VACCARO COSTANZA
DI LIBERTI GIANLUCA
FERRETTI VALERIO
PACCIARDI GIULIA
BRUCIATI MARCO
FENZI PAOLO
GIRARDI FILIPPO
MIRABELLI FEDERICO
Totale
(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 COMUNE DI LIVORNO