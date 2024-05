Al DEMB la festa finale della dodicesima edizione di Unijunior

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Al Dipartimento di Economia Marco Biagi si è tenuta la festa finale della dodicesima edizione di Unijunior, il progetto di divulgazione scientifica promosso da Unimore con l’Associazione Leo Scienza, rivolto a ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni.

L’edizione 2024 del progetto Unijunior ha coinvolto più di 340 bambini/e nel corso di 12 lezioni che si sono svolte in sei sabati pomeriggio tra marzo e maggio, tre a Modena e tre a Reggio Emilia. Nel corso di questi appuntamenti i docenti e i ricercatori di Unimore sono stati impegnati nell’offrire ai ragazzi un programma vasto e multidisciplinare, tra lezioni, incontri e appuntamenti con viaggi e avventure attraverso la natura, l’arte, il corpo e la mente, la matematica, la chimica, la storia, l’educazione civica e le profondità del nostro Pianeta.

La festa conclusiva si è aperta con un breve saluto del Prorettore Prof. Gianluca Marchi, che insieme ai/alle docenti presenti ed allo staff Unijunior Unimore, ha proclamato i giovani studenti e le studentesse presenti “Dottori e dottoresse in Unijunior”.

Lo staff Unijunior dell’Associazione Leo Scienza, che promuove il progetto Unijunior in tutta la Regione Emilia Romagna, ha presentato poi un breve spettacolo teatrale. Nella parte conclusiva si è tenuto il momento di consegna dei diplomi Unijunior, seguito dal lancio dei tocchi, realizzati in cartone dagli stessi bambini.

“Doveroso il ringraziamento ai e alle docenti che si sono impegnati/e nello svolgimento delle lezioni e ai Dipartimenti che hanno ospitato le 12 lezioni in programma: il Dipartimento di Economia Marco Biagi a Modena e il Dipartimento di Comunicazione e Economia a Reggio Emilia” – ha commentato la Dott.ssa Milena Bertacchini, del Sistema dei Musei, coordinatrice di Unijunior.

Unijunior è un progetto che Unimore sostiene sin dal 2010, per offrire a ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 13 anni un percorso di avvicinamento alla scienza ed alla cultura, con lezioni divertenti e ricche di esperienze laboratoriali dedicate a temi di grande interesse.

Modena, 12 maggio 2024

