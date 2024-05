(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA DELL’11 MAGGIO 2024

*Piccole imprese del turismo più tecnologiche e sostenibili: **partiti alla

Spezia i lavori del progetto Smart Twin Transition*

*per mettere a disposizione risorse e strumenti *

Si è svolto ieri alla Spezia, in Camera di Commercio, l’evento di lancio

del progetto europeo di cooperazione ‘Smart Twin Transition’ che, inserito

nel programma Italia – Francia Marittimo 2021-2027, vede capofila l’Azienda

speciale Riviere di Liguria dell’ente camerale.

“Il progetto – ha ricordato il presidente della Camera di Commercio, *Enrico

Lupi* – realizzerà strumenti, finanziari e tecnici, per sostenere le

piccole e medie imprese del turismo nella transizione digitale ed

ecologica, fondamentale per crescere in competitività. Un ringraziamento –

ha aggiunto – al gruppo dei partner grazie al quale le risorse del

progetto, oltre 1 milione e 100 mila euro, si tradurranno in sostegno

concreto per la crescita tecnologica e sostenibile delle imprese del

territorio di cooperazione”.

Il partenariato è composto da: Azienda speciale Riviere di Liguria;

Promocamera,

Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari Nord Sardegna; Camera

di Commercio del Var; Camera di Commercio della Corsica; Fondazione ISI

della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest; Fondazione Campus Studi del

Mediterraneo di Lucca.

All’evento, come gruppo di lavoro, hanno partecipato: *Enrico Lupi*,

presidente Camera di Commercio e Azienda speciale Riviere di Liguria; *Ilario

Agata*, direttore dell’Azienda speciale Riviere di Liguria; *Patrizia

Costia* e *Simone Coltella*, Fondazione ISI; *Massimiliano Gini*, Beam Me

Up; *Elena Tonon* e *Remus Balan*, Camera di Commercio del Var; *Nicole

Spinosi* e *Corinne Mattei*, Camera di Commercio della Corsica; *Valentina

Ferrucci*, Fondazione Campus; *Luigi Chessa* direttore Promocamera e *Antonella

Loriga*; *Giulia Bartolo*, referente territoriale Liguria del programma

Italia Francia Marittimo; *Simona Martucci *(coordinatore di

progetto), *Federica

Vassallo *e* Serena Danese*, Azienda speciale Riviere di Liguria.

Presenti al lancio del progetto, in collegamento, imprese sia spezzine e

liguri che dell’area di cooperazione interessate, una volta predisposti i

bandi, ad utilizzare i voucher per gli investimenti nel digitale e nel

green che il progetto metterà a disposizione.

