Liguria, Conte: mia partecipazione a manifestazione e degli amici del Movimento avverrà solo per adesione all’appello lanciato alle forze politiche

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

In questi giorni sono in Liguria e ieri, dopo aver letto della manifestazione annunciata a Genova dalla Rete ligure dei comitati e delle associazioni civiche, ho deciso di prendervi parte per rispondere presente al loro appello alle forze politiche e a un cambio di passo della politica che preveda più trasparenza e condivisione nelle scelte per una tutela più efficace della salute, dell’ambiente, del territorio.

Nella fretta, ho comunicato la mia presenza a questa manifestazione citando solo il titolo che la riassume: “In Liguria manifestiamo uniti”. Questo ha generato un equivoco sul ruolo mio e del Movimento 5 Stelle. Mi spiace per questo sia per gli organizzatori e gli aderenti alla manifestazione sia per i membri della mia comunità politica. Preciso quindi che noi non abbiamo nessuna responabilità organizzativa e l’adesione mia e degli amici del Movimento avverrà solo per adesione all’appello lanciato alle forze politiche e per condivisione dei principi e dello spirito che animano questa manifestazione.

Il M5S è da sempre sensibile a questi temi ed è fortemente impegnato per impedire il perverso intreccio tra politica e affari e la diffusione di un modo di far politica basato su sistemi clientelari. Continuerà a fare la sua parte per portare avanti le istanze che emergono spontanee dalla società civile della Liguria e di tutti i territori della nostra Penisola. Note di Giuseppe Conte