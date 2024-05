COMMERCIO, PICA (AIG): “ABBINAMENTO VINO E GELATO CONQUISTANO PUBBLICO”

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

Dal 9 all’11 maggio si è svolto, nel complesso monumentale Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza S. Salvatore in Lauro, ‘Vino X Roma’ tre serate di degustazioni e cultura enogastronomica, in cui le eccellenze vitivinicole del Made in Italy sono state protagoniste attraverso il connubio fra cibo, cucina e gelato.

All’iniziativa hanno partecipato anche alcuni maestri gelatieri in rappresentanza dell’Aig (Associazione Italiana Gelatieri). L’abbinamento vino e gelato è stato declinato in tre masterclass. La prima, curata dai gelatieri Cristian Monaco e Rosario Nicodemo, dal nome ‘Campo de fiori’ con un gelato alla ricotta salata, salsa di carote e zucchine, crumble di pane profumato al rosmarino e fiori edibili. La seconda, realizzata dai gelatieri Mario Serani e Giorgio Carlo Bianchi, dal titolo ‘Le origini con un gelato al fior di latte con latte bio della Centrale del Latte, frutti secchi sabbiati e caldarrosta al rum. Infine, la terza esibizione da parte di Eugenio Morrone e Ivano Donato, dal nome ‘San Callisto’ con un gelato massa di cacao, salsa alle fragole e un crumble di pistacchio leggermente salato.

“Una volta abbinare il vino con il gelato poteva sembrare azzardato, oggi, invece, grazie all’estro e alla grande creatività dei gelatieri italiani possiamo dire che è uno trend più gettonati anche nei ristoranti. In particolare, con l’approssimarsi della stagione estiva, è in ascesa anche il gelato alcolico dalle profumazioni agrumate. ‘Vino X Roma’ ha confermato che il gelato, se trattato con maestria e con sapiente utilizzo delle materie prime, può essere un prodotto di grande declinazione. E per questo ringrazio ancora i gelatieri italiani che hanno partecipato all’evento” – ha commentato Claudio Pica, segretario generale dell’Aig (Associazione Italiana Gelatieri).