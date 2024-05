(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Al CNEL il ‘Tavolo lavoro’ del World Meeting on Human Fraternity della Fondazione Fratelli tutti

In corso a Villa Lubin, sede del CNEL, il ‘Tavolo lavoro’ del World Meeting on Human Fraternity, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti. Personalità dal mondo intero, premi Nobel, scienziati, artisti, manager, lavoratori si riuniscono in tavoli di confronto e incontri per capire come promuovere il valore della fraternità tra le persone in un momento in cui guerra e paura dominano i nostri giorni. Uno dei tavoli vede il CNEL in prima fila. Nel suo intervento di apertura il presidente Renato Brunetta ha dato la disponibilità del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro per un’iniziativa legislativa che riprenda le proposte e i temi trattati nel documento della Fondazione Fratelli tutti ‘Dignità, comunità e partecipazione’.

“Si può concludere il presente lavoro – si legge nel documento – con il tratto finale della Dichiarazione della Fraternità Umana sottoscritta in Piazza San Pietro il 10 giugno 2023 in cui si afferma che ‘Sta alla nostra libertà volere la fraternità e costruirla insieme in unità. Sottoscrivi insieme a noi questo appello per abbracciare questo sogno e trasformarlo in prassi quotidiane, affinché giunga alle menti e ai cuori di tutti i governanti e a chi, ad ogni livello, ha una piccola o grande responsabilità civica’.

