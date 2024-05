[AGPOL] FESTA DELL’EUROPA / PISANI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI), “L’EUROPA È SINERGIA, UN SOGNO CHE REALIZZIAMO INSIEME. PROSSIME ELEZIONI, APPUNTAMENTO FONDAMENTALE”

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 *FESTA DELL’EUROPA / PISANI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

GIOVANI), “L’EUROPA È SINERGIA, UN SOGNO CHE REALIZZIAMO INSIEME. PROSSIME

ELEZIONI, APPUNTAMENTO FONDAMENTALE”*

*Roma* – “L’Europa ha affrontato sfide, anche importanti, e cambiamenti

economici e sociali che sono emersi nel corso degli anni e che nessuno

avrebbe potuto affrontare da solo. È la ragione per cui i valori e

l’ispirazione del Manifesto di Ventotene rappresentano, ancora oggi,

l’unica ‘via da percorrere’. Anche per questo le prossime elezioni europee

sono un’occasione importante per scrivere insieme un sempre più chiaro

percorso di integrazione europea, un’occasione a cui nessuno di noi dovrà

sottrarsi”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani,

Maria Cristina Pisani, intervenendo in Aula “Giulio Cesare”, in

Campidoglio, alla Festa dell’Europa, organizzata dal Parlamento Europeo in

Italia e dalla Rappresentanza italiana della Commissione Europea.

“L’Unione Europea, ha sempre messo a disposizione dei giovani straordinarie

opportunità per crescere e condividere esperienze. Oggi – prosegue Pisani –

dobbiamo festeggiare e celebrare questo percorso, ma è anche nostro dovere

arricchire il processo di unione con idee e passione, contribuendo al

consolidamento del sogno europeo e all’avanzamento di un’agenda inclusiva e

sostenibile”.

“Rilanciare la fiducia nel progetto di un’Europa unita è infatti

indispensabile per rispondere efficacemente alla complessità delle sfide

odierne. Questo comporta un impegno nel promuovere una maggiore

partecipazione democratica, una maggiore attenzione alle problematiche

sociali e ambientali, rafforzando la coesione tra Paesi. Per farlo –

conclude la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani – è

indispensabile il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale e nel

dibattito sul futuro dell’Europa, creando spazi di dialogo e di

partecipazione che li facciano sentire parte attiva del processo di

rafforzamento di integrazione europea. E *pluribus unum*, dicevano gli

antichi romani. Da tutti uno. È questa la nostra vera forza, l’unione, la

sinergia, il sogno che facciamo insieme e che diventa realtà.”

Ufficio Stampa

Consiglio Nazionale Giovani

Italian Youth Council

https://consiglionazionale-giovani.it/

Via Adige, 26 – 00198 Roma