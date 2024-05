(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 *GIORNATA MONDIALE CROCE ROSSA: DONATA AL CONSIGLIO REGIONALE LA BANDIERA DELL’ORGANIZZAZIONE*

L’Aquila, 7 maggio – La bandiera della Croce Rossa sarà esposta per una settimana all’ingresso del Consiglio regionale, insieme a Tricolore, Europa e Regione Abruzzo. Questa mattina il *Presidente del Consiglio* ha ricevuto il vessillo dalla vicepresidente CRI Abruzzo, Maria Mucciante, e ha partecipato alla breve cerimonia dell’alzabandiera, insieme a Marco Antonucci, presidente Comitato CRI dell’Aquila e Giuliana Ianni, in rappresentanza del Corpo delle Infermiere Volontarie.

L’iniziativa apre la settimana dedicata alle celebrazioni della *Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa*, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. Per l’occasione, fino a domenica 12 maggio, *il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, sarà illuminato di rosso*. (red)

