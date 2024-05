CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI MERCOLEDì 8 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

PRESIDENTE

📌10.30 Il Presidente Fontana premia Ylenia Mellaro, in vista della Festa della Mamma

📌17 – Sala Regina – Indirizzo di saluto al convegno dal titolo “La Costituzione di tutti, dialogo sul Premierato”, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Ingresso operatori dalle 15.45 fino alle 16.30)

AULA

📌9.30 dichiarazioni di voto e voti su risoluzioni alla relazione delle Commissioni Esteri-Difesa su Missioni internazionali;

a seguire voto Doc Insindacabilità Sgarbi;

📌15 question time con i Ministri Schillaci, Giorgetti, Calderone e Pichetto Fratin

COMMISSIONI

📌8.45_InsularitàAudizione del Sottosegretario Nicola Molteni 📌13.30_Antimafia Audizione di Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

📌14_Bilancio Camera e Senato_Audizione della Sottosegretaria Albano sulla relazione sul bilancio di genere

📌15_Politiche Ue_Audizione del Ministro Fitto sull’efficacia dei processi di utilizzo dei fondi strutturali

📌20.15_Vigilanza RAI_ Audizione dell’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio e del Direttore generale corporate della Rai, Giampaolo Rossi

ALTRE

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

📌8.30_Ciclo rifiuti_ Audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Gen. B Daniel Melis

📌8.30_Autorizzazioni_ Richiesta di deliberazione in materia d’insindacabilità nei confronti di Vittorio Sgarbi (tribunale di Firenze)

📌14_Finanze_Audizioni di giuristi ed esperti sul riordino del sistema nazionale di riscossione

EVENTI

📌14 Sala Refettorio. Cerimonia di conferimento del premio Jo Cox. On. Quartapelle

📌15 Aula dei Gruppi Parlamentari. Sport, giochi elettronici e fisco: la riforma applicata trasformiamola in sviluppo per il futuro economico e per la salute dei cittadini

📌16 Sala Cenacolo e Sala della Sacrestia. Presentazione Sport & Smile. On. Carloni

📌17 Sala Matteotti. I Quaderni di SIDRI – Volume II. Società italiana del Dottorato di ricerca

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione Ecr party Madrid. Antonio Giordano

📌11.30 Presentazione del libro di Fabio Gentile “Echi del fascismo nel Brasile di Getùlio Vargas”. Stefano Graziano

📌14.30 Premio sorellanza – Donne che sostengono la rete della solidarietà. Raffaele Bruno

📌16 The day after – il Grande Torino dopo il Grande Torino. Mauro Berruto