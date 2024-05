Uniss e CNA insieme per lo sviluppo innovativo del territorio

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

Firmato un protocollo d’intesa triennale

6 maggio 2024

SASSARI. È stato presentato oggi al territorio, nel corso di una conferenza stampa, il primo Protocollo d’intesa tra l’ateneo di Sassari e la CNA Territoriale di Sassari (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa con 620mila associati in Italia).

Oggetto del protocollo d’intesa di durata triennale, rinnovabile, è l’istituzione di un rapporto di collaborazione fra le parti dedicato allo sviluppo dell’innovazione e al reciproco trasferimento di know-how tra l’Università e le imprese del territorio.

La collaborazione sarà attuata attraverso l’organizzazione congiunta di seminari tematici su concrete esperienze di imprese di successo e workshop tenuti da docenti dell’Università di Sassari su specifici settori di interesse per le imprese, l’attivazione di tirocini e stage nelle imprese del territorio; la creazione di un percorso di avviamento, crescita e sviluppo imprenditoriale tramite il supporto e l’affiancamento a studenti e laureati di professionisti, consulenti e giovani imprenditori individuati all’interno dell’ organico della CNA e tra i propri associati; diffusione delle attività promosse da CNA inerenti all’impresa e al mondo del lavoro verso studenti e laureati dell’Università; organizzazione di visite guidate dedicate alle imprese presso i laboratori dell’Università; progetti di ricerca, innovazione e sviluppo in collaborazione; co-progettazione o partecipazione congiunta in bandi di finanziamento per la ricerca, la didattica e la mobilità di studenti, docenti e ricercatori negli ambiti regionali, nazionali, europei e internazionali; per corsi di formazione permanente, alta formazione, didattica; trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica e tecnologica, diffusione del sapere anche attraverso convegni, pubblicazioni, workshop, eventi; erogazione di servizi di analisi e consulenza da parte dei laboratori dell’Università in regime di convenzione con la CNA.

Destinatari delle attività sono i laureati entro un anno dalla laurea e gli studenti dell’ultimo anno di corso di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, gli studenti di Dottorato di Ricerca, Master Universitario di I e II livello e dei corsi di Perfezionamento; le imprese e gli imprenditori e i dipendenti di aziende del territorio operanti nei diversi settori.

Referenti responsabili del protocollo sono per l’Università di Sassari la professoressa Marilena Budroni e il professor Pier Andrea Serra, Prorettore per la Terza Missione, e per la CNA la dottoressa Rita Marras.