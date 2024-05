Toscana, BONFRISCO (LEGA): “Allarmanti i malfunzionamenti delle ASL, necessari interventi immediati”

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

“Incontrando i cittadini della Toscana mi segnalano i profondi disagi dovuti ai gravi malfunzionamenti dell’ASL Toscana nord ovest. E’ amaro sapere che chi affronta problemi di salute debba anche avere ostacoli da parte del servizio che quei problemi dovrebbe aiutare a curarli, parliamo di interminabili ore di attesa per il sistema di prenotazione e mesi per ottenere una visita o una qualsiasi prestazione sanitaria di base.

Intervenga subito la Regione Toscana a sanare quanto sta avvenendo, verifichi se è relativo alla Toscana nord ovest oppure in tutto il territorio. Anche l’Unione Europea si interroghi sui disagi dei cittadini al livello sanitario; non solo a parole o non solo per i vaccini offra sostegno ai governi locali utili ad affrontare questioni che riguardano da vicino la vita delle persone.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare Lega – Salvini premier, e candidata alle elezioni europee dell’8-9 giugno 2024 nelle circoscrizione Italia centrale.