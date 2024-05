Invito inaugurazione 640° Fiera dell’Ascensione – Giovedì 09/05 h 18:30

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

C ome da tradizione, tra pochi giorni a Voghera prenderà il via la nostra amata Sensia, appuntamento che è parte integrante della storia e dell’identità della Città.

Vi informiamo, pertanto, che Giovedì 9 M aggio alle ore 18.30 in via Gramsci, 1 – Area Ex Caserma di Cavalleria – si terrà l’inaugurazione della 640° Fiera dell’Ascensione.

Confidando nella Vostra partecipazione, porgo i più cordiali saluti.

Il Sindaco

Dott.ssa Paola Garlaschelli

