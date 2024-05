[Comune Palermo] Transazione con ATI Pet’s Boarding e Dog’s House srl di Caserta – Allegata Delibera n.85

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 85 DEL 3 maggio 2024

OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento e cura degli animali del Canile Municipale

di Caserta – Transazione con ATI Pet’s Boarding e Dog’s House srl di Caserta Approvazione atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.

ESECUZIONE IMMEDIATA

PRESENTI

SINDACO:

Lagalla Roberto

VICE SINDACO:

Cannella Pietro

Tamajo

Aristide

Falzone

Dario

Alongi

Pietro

Carta

Maurizio

Anello

Alessandro

Orlando

Salvatore

Pennino

Rosalia

Alaimo

Brigida

Ferrandelli

Fabrizio

Forzinetti

Giuliano

ASSENTI

ASSESSORI:

Totale N.

L’anno duemilaventiquattro addì tre del mese di maggio alle ore 14:15 in Palermo, nella sede

istituzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti,

compreso quello di cui all’oggetto.

Presiede l’adunanza il Sindaco, Prof. Roberto Lagalla.

Partecipa il sottoscritto Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune.

Si dà atto che il Vice Sindaco Cannella e gli Assessori Alaimo, Anello, Carta, Falzone e Orlando

sono presenti in collegamento telematico.

Si dà atto, altresì, che è presente il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ceglia.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, parere di regolarità tecnica reso favorevolmente

proposta agli atti dell’Ente;

Sentito in merito l’Assessore Ferrandelli, competente al ramo, con l’intervento del Segretario

Generale il quale fa presente che, a seguito richiesta di soccorso istruttorio da parte della Segreteria

Generale, il Dirigente proponente, giusta e.mail data odierna, ha fornito gli elementi richiesti in

merito all’incongruenza con quanto esplicitato al punto 3. in premessa e quanto, invece, riportato al

punto 3. della parte dispositiva, puntualizzando che l’arco temporale durante il quale

l’Amministrazione non corrisponderà alcun compenso all’ATI per la cura ed il mantenimento degli

data odierna, l’Avvocatura Comunale, invitata ad esprimere parere sui patti e condizioni di cui

all’allegato schema di transazione, lo ha favorevolmente reso.

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è fatta propria ed approvata nel testo allegato alla

presente la cui parte dispositiva, a seguito dell’emendamento, al punto 3. dopo la locuzione “durata

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene

dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità – Benessere Animale, in riferimento

all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di

deliberazione nel testo che segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determinazione a contrarre n. 171 del 31/07/2017 è stata avviata la procedura di

affidamento del servizio di mantenimento custodia e cura dei cani ricoverati presso il

Canile Municipale di Palermo o nei canili convenzionati, al fine di eliminare il

sovraffollamento, impegnando la somma di € 467.565,00 iva inclusa.

Con DD n. 234 del 21/11/2017 è stato aggiudicato il servizio all’ATI XXX: il primo

trasferimento di cani e la decorrenza del contratto è del gennaio 2019. Il servizio si è

concluso, con l’esaurimento dei fondi, a dicembre 2022. Nel corso degli anni, sono

stati trasferiti all’ATI XXX n° 288 cani.

La convenzione prevedeva l’affidamento dei cani per sei mesi, al termine dei quali il

50% dei cani trasferiti sarebbe stata volturata all’ATI e la restante parte riaffidata per

ulteriori sei mesi, al termine dei quali si sarebbe proceduto nuovamente come sopra

detto. Nel corso dell’affidamento, il Comune ha applicato una penale per difetti nella

gestione dell’accoglienza, penale fortemente contestata dall’ATI.

Sulla base di quanto previsto dal capitolato, sono stati volturati all’ATI n. 173 cani

fino al 10/03/2021, data in cui si sospende la progressiva volturazione a seguito della

contestazione e della rescissione del contratto chiesta dall’ATI per inadempimento,

avendo il Comune provveduto al pagamento con ritardo. Il Comune procedeva quindi

a liquidare tutto il dovuto in base allo stato del contratto e dei cani effettivamente

ospitati, al netto dei cani volturati. L’ATI però ha continuato a fatturare per tutti i cani

affidati, esclusi deceduti ed adottati, ritenendo nulle le volture eseguite, mentre il

Comune ha proseguito nei pagamenti limitatamente alla somma ritenuta dovuta.

Negli ultimi mesi le parti hanno convenuto di chiudere transattivamente il giudizio

alla seguenti pattuizioni riportate nella proposta allegata e nell’accettazione di cui alla

pretese creditorie dell’ATI e di posticipare, senza ulteriori esborsi economici,

l’eventuale rientro degli animali:

1. Riconoscimento dell’importo pari ad € 407.595,53 comprensivo di IVA,

interessi, sorte capitale e spese legali;

2. Obbligo dell’ATI di custodire, a costo zero, tutti gli animali di proprietà

comunale attualmente presenti per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dal

1°.01.2024, al fine di curarne l’adozione da parte di terzi;

3. Obbligo del Comune di riprendersi, a sua cura e spese a decorrere dal

1°.05.2025, i cani rimasti di cui è titolare non deceduti né adottati, oppure di

continuare a mantenerli presso le suddette strutture al costo di € 4,50 ciascuno

come da tariffa regionale

30/09/2021, rappresentando “elevate probabilità di soccombenza” e suggerendo di

procedere con transazione. Anche il consulente del Sindaco, avv. Lucio Geraci, con

mail dell’11/01/2024, ha ritenuto che “le domande dell’attrice appaiono fondate, con

conseguente serio pericolo di soccombenza per l’Amministrazione comunale

convenuta”.

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 33 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato

il prelievo dal fondo di riserva per € 407.595,53 con la creazione del capitolo

n.10202/50 PDC 1 3 2 13 “CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI – SPESE PER

TRANSAZIONI (N.C. 2024)”;

RITENUTO opportuno ed economicamente vantaggioso per l’A.C. aderire alla

proposta transattiva così come concordata con l’ATI XXX

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

1. Riconoscere la legittimità e la convenienza della transazione nei termini

sopraindicati e riportati nei documenti allegati al presente provvedimento, di

cui costituiscono parte integrante;

2. Autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Igiene e Sanità a sottoscrivere l’atto di

transazione;

3. Autorizzare il mantenimento a costo zero dei cani di proprietà dell’A.C. per la

durata di anni 1 (uno) (1°.01.2024 – 1°.01.2025) presso le strutture dell’ATI,

con successiva decisione di farli rientrare oppure di mantenerli al costo di €

4,50 ciascuno come da retta regionale.

con un prelevamento dal Fondo di Riserva giusta Deliberazione di G. M. n. 33

IL DIRIGENTE

D.ssa Marina Pennisi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA – Il Dirigente del Servizio

proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in

ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e dell’azione

amministrativa, ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed

integrato dall’art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell’art. 4,

comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C.

n.4/2017).

IL DIRIGENTE

D.ssa Marina Pennisi

Il Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio visto,

manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai

sensi di legge.

IL CAPO AREA

D.ssa Fernanda Ferreri

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane

la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all’Area di riferimento,

funzionali all’attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi

del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL CAPO AREA

D.ssa Fernanda Ferreri

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli

obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Giunta

Comunale.

L’ASSESSORE

Fabrizio Ferrandelli

IL SINDACO

ROBERTO LAGALLA

L’ASSESSORE ANZIANO

ARISTIDE TAMAJO

IL SEGRETARIO GENERALE

RAIMONDO LIOTTA

N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data…………………………per la pubblicazione a tutto il

quindicesimo

giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, lì…………………..…

__________________________

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

********************

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune

dal…………………a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

________________________

p. IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________

Palermo, li ………………………..

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune

come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente

provvedimento da parte dell’Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

Palermo, lì ………………………….