*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, FERMATI DUE CONSIGLIERI VERDI, DE CORATO A BONELLI: «DI CHE SI

LAMENTA? PRIMA DEI DUE VERDI ERANO STATE FATTE DUE CONTESTAZIONI CON URLA E

MEGAFONO. ECCO PERCHE’ LA POLIZIA LI HA IDENTIFICATI. HA FATTO BENE. IO

SONO STATO IDENTIFICATO PER ANNI DA VICE SINDACO, CONSIGLIERE COMUNALE,

DEPUTATO E SENATORE, MAI LAMENTATO»!*

Milano, 05 Maggio 2024 – «Bonelli polemizza inutilmente contro il Ministro

degli Interni Piantedosi. Oggi al corteo ci sono state diverse provocazioni

sia con urla che con megafono. Un consigliere dei verdi, inoltre, ha

presenziato addirittura con la kefiah ben in vista. La Polizia, che

rappresenta lo Stato, ha fatto benissimo ad identificare con normali

controlli i due Consiglieri Comunali. Non vedo quale sia stato lo scandalo!

Il sottoscritto, da Deputato, Senatore, Assessore Regionale e vice Sindaco

di Milano, decine e decine di volte negli anni è stato identificato e non

si è mai lamentato. Dove sta il problema? A Gorini, inoltre, è stata pure

data la parola oggi pomeriggio ed ha fatto il suo consueto sproloquio».

Lo ha dichiarato il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in

Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,* Riccardo De Corato, *sulle