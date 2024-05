SASSARI-CONFARTIGIANATO SASSARI-C.STAMPA-03-05-2024–Domenica 5 laboratorio arte orafa a Sassari Salone Botteghe

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA 03 MAGGIO 2024

ARTIGIANATO ARTISTICO – Domenica 5 maggio al “Salone delle Botteghe”

di Sassari, l’arte orafa barbaricina sale in cattedra. Laboratorio al “Padiglione

Tavolara”. Rau (Confartigianato Sassari): “Omaggio alla bellezza e ricchezza

del patrimonio orafo della Sardegna”.

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 12, l’arte orafa nuorese sarà protagonista del

laboratorio artigiano organizzato all’interno del “Salone delle Botteghe”, l’area espositiva

del “Padiglione Tavolara” di Sassari, in occasione di “Monumenti aperti”.

L’iniziativa, completamente gratuita, organizzata da Confartigianato Sassari, è

rivolta a chiunque voglia scoprire i segreti della lavorazione dei metalli nobili come la

filigrana d’oro e l’argento ma anche delle pietre preziose.

Sotto la guida del maestro orafo Raffaele Pirisi di Fonni, appassionati e interessati

potranno fare la conoscenza dei vari materiali e degli strumenti utilizzati per creare gioelli,

fedi nuziali, spille, orecchini, croci, bottoni e altri monili barbaricini ma anche apprendere la

tecnica dell’oreficeria moderna e le riproposizioni di antichi gioielli della tradizione

Fonnese.

Pirisi, artigiano orafo di seconda generazione, ha preso in mano la bottega artigiana

fondata dal padre Peppino nel 1970. Nel 1986 entra nel laboratorio dopo anni di studi a

Cagliari frequentando corsi di specializzazione dei maestri orafi.

L’iniziativa di domenica, segue le numerose altre dedicate alle attività artigianali

tradizionali della Sardegna come la realizzazione delle maschere di cartapesta, la

lavorazione del mosaico a vetro, della ceramica e della pelle, l’intaglio del legno e la

creazione di centrotavola, tutte inserite all’interno dell’ampia attività del “Salone delle