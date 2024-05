INVITO STAMPA – Torna Macfrut. Tutti gli eventi di Cia alla fiera internazionale dell’ortofrutta

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

Padiglione D2 stand 004

Programma

8 9 10 MAGGIO

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO

10.30 -11.30

Evento in collaborazione con ANBI

“ACQUA DA MANGIARE”

L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini e ragazzi alla tutela dell’acqua

12.00 – 13.00

15.30 – 16.30

Evento in collaborazione con CREA

“INNOVAZIONE IN FRUTTICOLTURA”

GIOVEDÌ 9 MAGGIO

10.30 -11.30

12.00 – 13.00

Evento a cura CAA Cia S.r.l.

“RURALBANIA: IL VALORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELLE AREE INTERNE ALBANESI”

14.00 – 15.00

Evento in collaborazione con CREA

“PROMOZIONE DELLE TEA PER IL SOSTEGNO AL MADE IN ITALY”

15.30 – 16.30

Evento a cura di Anabio – Cia in collaborazione con IBMA Italia

“IL BIOLOGICO E IL BIOCONTROLLO: L’EVOLUZIONE NORMATIVA”

VENERDÌ 10 MAGGIO

12.00 – 13.00

Evento a cura di Anabio – Cia in collaborazione con IBMA Italia

“LA CONVERSIONE AL BIOLOGICO E IL BIONCONTROLLO: GLI ASPETTI TECNICO-PRATICI”

14.00 – 15.00

Evento a cura di Anabio – Cia in collaborazione con IBMA Italia

“LA DIFESA DALLE FITOPATIE NELL’AZIENDA BIOLOGICA: IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA PRATICA”

15.30 – 16.30

Evento in collaborazione con CREA

“ACQUA E SUOLO: GESTIONE DEL RISCHIO”

