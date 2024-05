Comunicato Stampa – Viaggia senza patente e con tasso alcolemico elevato: denunciato e sanzionato dalla Polizia Locale di Voghera

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Comune di Voghera

Viaggia senza patente e con tasso alcolemico elevato:

denunciato e sanzionato dalla Polizia Locale di Voghera

Negli scorsi giorni, nei pressi di via Viscontina, durante alcuni controlli preordinati in

prossimità dell’esercizio commerciale “Africa Market”, una pattuglia della Polizia Locale di

Voghera, insospettita dall’anomalo ed ondeggiante andamento, fermava un veicolo il cui

conducente risultava essere privo di patente di guida perché mai conseguita.

Lo stesso conducente, sottoposto ai rilievi alcolemici, risultava in stato di ebbrezza (doppia

rilevazione tasso alcolemico 1.49 e 1.56 g/l). In seguito ad ulteriori accertamenti, il

conducente è inoltre risultato detentore di numerosi precedenti penali, pertanto veniva

denunciato e l’auto è stata affidata al Custode Acquirente.

“L’intervento in questione dimostra l’importanza del presidio attento e mirato del territorio,

in termini di monitoraggio, prevenzione e repressione delle fattispecie di reato che

possono riguardare i cittadini – sottolinea l’assessore alla sicurezza William Tura -. Gli

agenti della nostra Polizia Locale hanno confermato, ancora una volta, la loro

professionalità e prontezza. In quest’ottica, emerge sempre di più l’impegno

dell’amministrazione comunale per un Comando efficace ed efficiente, che a breve verrà

rinforzato, tramite l’indizione di un nuovo concorso pubblico, con l’obiettivo di raggiungere

la soglia di 37 unità”.