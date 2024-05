Cerimonia commemorativa – Giornata in memoria delle vittime del terrorismo – Giovedì 9 Maggio ore 10:30

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Gentili Giornalisti,

Si informa che Giovedì 9 Maggio alle ore 10:30, presso l’area verde di via Garibaldi, 161, di fronte alla chiesa di Santa Maria della Salute – Padri Barnabiti, si terrà la cerimonia commemorativa in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo.

In allegato la locandina.

