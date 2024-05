Agenzia regionale 487.24 _ Workshop Bilancio di Genere Regione Puglia Festival Sostenibilità 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 LA REGIONE PUGLIA PRESENTA IL BILANCIO DI GENERE AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2024. IL WORKSHOP SI TERRÀ A BARI IL 10 MAGGIO

Venerdì 10 maggio, dalle ore 10.30, nella sala Adelaide Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n. 33 – Bari), sarà presentato il Bilancio di genere 2021-2022 della Regione Puglia, realizzato dalla Sezione regionale per l’attuazione delle Politiche di Genere in collaborazione con la Fondazione Ipres.

Il workshop rientra tra le iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che si terrà dal 7 al 23 maggio, in presenza e online, su tutto il territorio italiano.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della Regione Puglia. Seguiranno gli interventi a cura della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia e della Fondazione Ipres. Per concludere, rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità della Presidenza Consiglio dei Ministri, dell’Università del Salento e della società di consulenza Lattanzio KIBS parteciperanno alla tavola rotonda moderata dalla Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

Il Bilancio di genere della Regione Puglia 2021-2022, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 5 marzo, è uno strumento di analisi, programmazione e controllo. Da un lato, esso assolve alla funzione di comunicare il percorso intrapreso dall’amministrazione regionale verso il raggiungimento dell’equità di genere, a beneficio della trasparenza dell’azione amministrativa (accountability); dall’altro lato, è finalizzato a orientare il decisore pubblico regionale nell’individuazione delle scelte di policy e nel monitoraggio del loro stato di attuazione.

Il documento della Regione Puglia raccoglie la sfida tracciata dall’obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 5 dell’Agenda ONU 2030 e, rivolgendosi prioritariamente alla collettività pugliese, si pone i seguenti obiettivi: accrescere la consapevolezza dell’impatto che le politiche pubbliche regionali possono avere sulle disuguaglianze di genere; assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara definizione di obiettivi di genere da tenere in considerazione anche nell’individuazione delle modalità di attuazione; promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando meccanismi tesi a evitare pratiche potenzialmente discriminatorie.

Pur ponendosi in continuità con i documenti di accountability del 2020 e del 2018, il Bilancio di Genere della Regione Puglia 2021-2022 segna l’inizio di un percorso di emancipazione delle questioni di genere rispetto alle più generali questioni sociali, sull’esempio del bilancio di genere dello Stato.

L’ingresso all’incontro di presentazione del Bilancio di Genere della Regione Puglia è libero. Per questioni organizzative, è preferibile confermare la partecipazione all’evento registrandosi al

seguente link: https://forms.gle/kPtYB16hnHHNSb7m9.