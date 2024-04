CS – Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’Assessore al Commercio Franca Giannotta e l’Amministrazione Comunale tutta partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Gian Carlo Formichella

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’Assessore al Commercio Franca Giannotta e l’Amministrazione Comunale tutta partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Gian Carlo Formichella, ricordando “le grandi doti umane e professionali del Presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping. Figura molto conosciuta e stimata in città, Gian Carlo Formichella si è distinto insieme alla sua famiglia nel lavoro e si è impegnato davvero tanto per il suo amato Borgo Barusso e per tutta la città di Alassio”.

