(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 AQP, Azione: “Perché i comuni non accettano il capitale, così da prevenire l’assalto dei privati? La legge non prevede il parere della Corte dei Conti. Audizione ANCI”

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, dei consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, e del responsabile regionale acqua di Azione Nicola Di Donna.

“Sull’ingresso dei comuni in AQP, per scongiurare l’assalto dei privati nella gestione dell’acqua in Puglia, c’è un notevole ritardo degli stessi comuni nel deliberare l’ingresso gratuito nel capitale, così come stabilito dalla legge regionale approvata il 15 marzo scorso. E non si capisce nemmeno il motivo di questo ritardo, se non un vago accenno a un dubbio avanzato da alcuni burocrati comunali, sulla necessità di un parere della Corte dei Conti o dell’autorità anti-trust.