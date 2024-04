INOLTRO COMUNICATO STAMPA – Publiacqua per lavori a Figline e Incisa Valdarno

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

PUBLIACQUA

*Ufficio Stampa*

*Comunicato 1177 del 24 aprile 2024*

Informiamo i cittadini del *Comune di Figline e Incisa Valdarno *che, causa

lavori di collegamento della nuova rete idrica, dalle ore 08.30 di lunedì

29 aprile, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Magherini Graziani,

via Frittelli, Piazza Don Bosco, Piazza Bonechi, via S. Croce.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni

meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile

successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà

loro.